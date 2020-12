Calciomercato Inter, Lukaku torna in Premier | Affare shock

Il Manchester City vuole un centravanti e Lukaku è uno degli obiettivi: affare shock con l’Inter. Tutti i dettagli e le cifre

Romelu Lukaku non sarebbe molto contento dell’Inter. I motivi riguardano soprattutto l’esclusione dalle coppe europee già a dicembre, complice una pessima Champions League con solo una gara vinta su sei. Il centravanti belga potrebbe lasciare il club nerazzurro a fine stagione, soprattutto se dovesse andar via anche Antonio Conte. Uno scenario da non escludere, soprattutto per l’andamento in Europa di questa stagione. Lukaku potrebbe ritornare a Manchester, ma stavolta sulla sponda City.

Inter, Lukaku al Manchester City: le cifre

Secondo quanto riferito da ‘Sport1.de‘, il Manchester City cerca un centravanti e sta valutando anche il profilo di Romelu Lukaku. Con l’Inter si è affermato come uno dei migliori al mondo e la sua corporatura fisica è l’ideale per la Premier League. Il contratto del belga scadrà nel 2024 e i Cityzens dovrebbero effettuare un’offerta di almeno 100 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cederlo.

Lukaku all’Inter percepisce 7,5 milioni a stagione, un ingaggio che Guardiola potrebbe addirittura raddoppiare. Il passato al Manchester United del belga non influisce sulla scelta del suo futuro, anzi. Lukaku sembrerebbe anche contento di tornare in Premier con un ruolo da protagonista.