Calciomercato Inter, scarso impiego e prestazioni deludenti | Kolarov è un caso!

Aleksandar Kolarov, laterale sinistro dell’Inter di Antonio Conte, è arrivato a Milano dalla Roma di Paulo Fonseca, ma finora, fra problemi fisici e prestazioni deludenti, non è riuscito ad incidere nel gioco della Beneamata

Doveva essere l’uomo di esperienza in grado di dare qualità alla batteria degli esterni, ma la realtà è ben diversa. Stiamo parlando di Aleksandar Kolarov, laterale sinistro dell’Inter di Antonio Conte. Il giocatore serbo, arrivato dalla Roma di Paulo Fonseca nell’ultima finestra di calciomercato, non è riuscito ad incidere positivamente ancora nel gioco della Beneamata, collezionando anche qualche prestazione horror, basti pensare al derby contro il Milan di inizio stagione.

Il serbo ha finora totalizzato soltanto cinque presenze nel campionato italiano di Serie A regalando soltanto un assist ai suoi compagni. Inoltre, c’è stato anche il problema COVID per Kolarov, che l’ha costretto a saltare diverse sfide lo scorso mese.

Inter, schieramento tattico e condizione fisica | Il caso Kolarov

Molti sono anche i dubbi legati alla condizione fisica di Kolarov, anche prima dell’infezione da Coronavirus. Il giocatore ex Lazio e Manchester City è infatti apparso sottotono in partite dove, va rimarcato, ha giocato in una posizione non propriamente sua.

Il classe 1985 è stato infatti schierato da Conte quasi sempre come difensore centrale di sinistra nella linea a 3, un compito decisamente complicato per un giocatore abituato ad avere molta libertà di manovra con la Roma, dove agiva da terzino sinistro o da quarto di centrocampo.