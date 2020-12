Juventus-Fiorentina, i convocati di Prandelli | Out un attaccante!

Domani sera andrà in scena Juventus-Fiorentina e Cesare Prandelli rende nota la lista dei convocati: grande assente in attacco

Scontro tra rivali storiche per chiudere il 2020, infatti domani sera andrà in scena il big match tra Juventus e Fiorentina. Per Cesare Prandelli sarebbe un’ottima occasione per convincere i tifosi viola e trovare una vittoria che ancora non è arrivata. Mentre per Pirlo vincere significherebbe continuare la scia di risultati positivi messa a segno. Il tecnico fiorentino emana la lista dei convocati, dalla quale spunta l’assenza di un big in attacco.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Fiorentina, l’annuncio di Pirlo su Dybala

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, scambio ‘anti’ Inter e Juventus! Cifre e dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Fiorentina, due nomi per l’attacco | Frena Pradè

Fiorentina-Juventus, torna Duncan: fuori Cutrone

Big match importante Juventus e Fiorentina per chiudere l’anno in bellezza domani sera. I due club stanno attraversando momenti opposti, con la Juventus che ritrova sicurezze e successi, mentre la Fiorentina fatica a trovare la via della vittoria, che manca in campionato dal 25 ottobre, quando vinse 3-2 con l’Udinese. Nel diramare la lista dei convocati però arriva una nuova tegola per Prandelli.

Infatti dalla lista dei convocati dei viola manca il nome di Patrick Cutrone. Il bomber ex Milan dovrà saltare il match di domani a causa di una lombalgia che lo ha messo KO. A centrocampo però torna a disposizione Alfred Duncan, calciatore che mancava dalla lista dei convocati da un mese per infortunio.