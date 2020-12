Calciomercato, Juventus-Donnarumma | Triangolo clamoroso: i dettagli

Super intreccio tra portieri, Juventus pronta a partecipare all’effetto domino scatenato dai movimenti dei big

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che ha collezionato fin qui troppi passi falsi ma spera di aver svoltato in maniera definitiva dopo lo 0-4 con il Parma nello scorso weekend. La vetta della Serie A, occupata dal Milan, è ancora distante quattro punti.

La Juventus dunque non vivrà il Natale in vetta alla classifica e questa può essere già una novità, ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare il gap con Inter e Milan. Non sono più concessi però degli errori nelle prossime gare per non allontanare ancor di più le prime posizioni.

Calciomercato, intreccio di portieri: Szczesny via dalla Juve, rispunta Donnarumma

La squadra resta concentrata sul campo per le prossime sfide mentre la società continua a programmare il futuro e cercare possibili occasioni da sfruttare. Intanto c’è un super intreccio di portieri che potrebbe riguardare sia la Juventus che il Milan nelle prossime sessioni di calciomercato.

Tutto potrebbe partire da Oblak, che vuole provare una nuova sfida e su di lui c’è il PSG. L’Atletico Madrid così per rimpiazzare lo sloveno potrebbe puntare su Szczesny della Juventus, che a sua volta sarebbe pronta a tentare l’assalto per Donnarumma. L’estremo difensore del Milan, però, vorrebbe presto rinnovare con i rossoneri.