Calciomercato Inter, doppio scambio in Premier | Allegri dice sì

L’Inter tra le protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio, anzitutto in uscita. In partenza c’è sicuramente Eriksen, fatto fuori da Conte, ma il danese non è l’unico con la valigia in mano



Ci aspettiamo un’Inter assoluta o quasi protagonista dell’ormai prossimo calciomercato di gennaio. I nerazzurri saranno chiamati anzitutto a sfoltire l’organico, come su richiesta di Conte. Sulla lista dei partenti figurano ben cinque calciatori, in testa Eriksen che il tecnico salentino ha fatto nuovamente fuori dopo la chance (sprecata dal danese) alla ‘Sardegna Arena’ contro il Cagliari. Del classe ’92 di Middelfart si parla molto in ottica ritorno in Premier League, dove ha senz’altro lasciato un segno importante con la maglia del Tottenham. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Eriksen e Perisic all’Arsenal: doppio scambio con ok di Allegri

Eriksen può ritraslocare proprio a Londra, ma sponda Arsenal rivale storica degli ‘Spurs’. Marotta prova a piazzarlo a titolo definitivo oppure attraverso uno scambio alla pari sui 25-30 milioni di euro per fare plusvalenza. Il nome che stuzzica l’appetito di Conte è quello di Xhaka, mediano svizzero in rotta da circa un anno con ambiente e tifosi. In realtà coi ‘Gunners’ lo scambio potrebbe essere doppio. Sul tavolo della trattativa, infatti, avrebbero chance di finirci anche i nomi di Ivan Perisic, un altro sulla lista degli epurati, e Sead Kolasinac, 27enne bosniaco con passaporto tedesco che andrebbe ad esaudire una delle richieste dell’allenatore nerazzurro, ovvero un nuovo laterale sinistro. Questo scambio potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto a giugno sui 12 milioni.

Il doppio scambio avrebbe anche l’approvazione di Massimiliano Allegri. In chiave Inter? No Arsenal. Il livornese, che Marotta vorrebbe ad Appiano per rimpiazzare Conte alla fine di questa stagione, è infatti considerato il possibile successore (in corsa) del traballante Arteta oltre che, come noto, grande estimatore di Eriksen. Così come dell’esterno croato, tornato a Milano in estate dopo la positiva esperienza al Bayern Monaco conclusasi con il Triplete e il mancato riscatto del suo cartellino.

