Calciomercato Juventus, big in Premier | Lo chiama Mourinho!

Il calciomercato è pronto ad accendersi: la Juventus potrebbe perdere un giocatore importante, richiesto in Premier League dal Tottenham di José Mourinho

La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina ha chiuso un inizio di stagione non indimenticabile. Dopo 14 giornate, sotto la gestione Pirlo la squadra campione d’Italia in carica ha ottenuto addirittura 13 punti in meno rispetto alla gestione Sarri e questo rappresenta un campanello d’allarme che costringe la società a muoversi concretamente nel calciomercato che inizierà a gennaio.

Dopo il pesante 0-3 è arrivato lo sfogo di diversi calciatori tra cui quello di Bonucci che ha lanciato indizi che lasciano intendere che potrebbe anche lasciare Torino. Da diverso tempo il difensore della Nazionale ha diverse richieste soprattutto in Premier League, come quella del Manchester City di Guardiola che lo ha corteggiato per diverso tempo. Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatto concreto l’interesse di un altro club inglese.

Calciomercato Juventus, Mourinho vuole Bonucci | 15 milioni di sterline

Si tratta del Tottenham, squadra in grande crescita sotto la gestione Mourinho. Lo ‘Special One’ vorrebbe Leonardo Bonucci per rinforzare il reparto difensivo e non è un segreto il suo apprezzamento, avendolo sempre elogiato. Certamente i 33 anni del difensore bianconeri portano la Juventus a non poter chiedere cifre spropositate. Gli Spurs potrebbero così arrivare ad offrire 15 milioni di sterline, pari a quasi 17 milioni di euro.

Sembra che Mourinho voglia concretamente arrivare a Bonucci, più del rivale Guardiola, e per il calciatore giocare in Premier League potrebbe rappresentare una sfida molto significativa in questa fase della carriera. La sua scelta di trasferirsi al Milan qualche anno fa non è stata del tutto digerita dal popolo juventino e cambiare ambiente potrebbe rivelarsi la decisione giusta. Il mercato invernale inizia tra pochi giorni e il Tottenham potrebbe fare sul serio.