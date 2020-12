Calciomercato Juventus, ennesimo indizio | Top deluso: può chiedere la cessione

Dopo la sconfitta della Juventus di ieri sera anche Leonardo Bonucci si è sfogato sui social e si apre uno spiraglio di mercato che lo vedrebbe lontano da Torino

La sconfitta di della Juventus ha dato vita allo sfogo di diversi calciatori oltre che dell’intera società. Cristiano Ronaldo si è sfogato sui social, scusandosi in primis per la brutta figura. Anche un altro leader bianconero ha fatto lo stesso: si tratta di Leonardo Bonucci, sicuramente non reduce da una partita indimenticabile, che ha espresso sui social tutto il suo rammarico per la brutta caduta di ieri in una gara sentita, come sempre accade con la Fiorentina.

Il veterano juventino Leonardo Bonucci ha scritto un post su Instagram dove si è scusato con tutti i tifosi a nome suo e della squadra. Inoltre Bonucci è stato davvero severo con il gruppo: “La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione, niente altro da aggiungere”.

Calciomercato Juventus, indizi da Bonucci | Il City alla porta

Il futuro di Bonucci potrebbe essere lontano da Torino e dalla Juventus. Per il difensore della Nazionale arrivano sirene dall’Inghilterra dove il Manchester City sarebbe intenzionata ad arrivare a lui. Non è nuovo l’interesse di Pep Guardiola nei suoi confronti e il post di Bonucci potrebbe essere un campanello d’allarme. Dagli indizi dei social, da segnalare un commento di Miralem Pjanic “Avanti fratello” che lascia intravedere magari un futuro a Barcellona insieme all’amico bosniaco.

I tifosi sono divisi tra chi sostiene Bonucci e chi sarebbe disposto a rinunciarci, ma sicuramente gli indizi dello stesso calciatore non possono escludere dei risvolti di mercato inaspettati, nonostante la grande sintonia tra lui e il nuovo allenatore Pirlo.