Calciomercato Juventus, big in bilico | Ipotesi scambio in Serie A!

Tra infortuni e ricadute la Juventus è spesso costretta a dover fare a meno di Demiral. Serve una svolta o il difensore potrebbe finire sul mercato: ipotesi scambio in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

Solo nove presenze tra Serie A e Champions League e due infortuni consecutivi nell’ultimo mese. Merih Demiral sta vivendo una prima parte di stagione piuttosto difficile dopo il rientro in estate dalla rottura del legamento crociato. Il difensore turco si è già fermato due volte a causa di problemi muscolari ed è di fatto indisponibile da fine novembre. Rientrato il 2 dicembre contro la Dinamo Kiev dopo il primo stop, l’ex Sassuolo si è subito infortunato di nuovo e non è ancora tornato a disposizione di Andrea Pirlo. Continue noie muscolari ed una situazione che preoccupano la Juventus: se il 22enne non dovesse garantire continuità anche nei primi mesi del 2021, non è escluso che il club bianconero inizi a pensare alla sua cessione. In questo senso, potrebbe anche avanzare l’ipotesi di uno scambio in Serie A: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Il girone di ritorno, dunque, sarà con ogni probabilità decisivo per il futuro di Demiral. Nuovi stop ed infortuni potrebbero infatti convincere la dirigenza bianconera a mettere il centrale turco sul mercato, magari come pedina di scambio per un nuovo colpo in difesa. Un nome che potrebbe tornare d’attualità nel calciomercato estivo è quello di Nikola Milenkovic, forte difensore di proprietà della Fiorentina accostato soprattutto a Milan e Inter. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 23enne serbo è in scadenza di contratto nel 2022 e molto probabilmente non rinnoverà con il club viola, ma è comunque valutato non meno di 30-35 milioni da Commisso. La Juve potrebbe così approfittare della situazione di Demiral per proporre uno scambio alla pari: la Fiorentina eviterebbe il rischio di perdere Milenkovic a zero, sostituendolo inoltre con il turco, mentre la società bianconera andrebbe ad acquistare un giovane difensore di assoluto valore ed affidabilità, beffando Milan e Inter. Dopo gli affari Bernardeschi e Chiesa, l’asse Torino-Firenze potrebbe riaccendersi ancora. Staremo a vedere.