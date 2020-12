Calciomercato Juventus, a Pirlo serve un regista | Scambio a sorpresa!

La Juventus di Andrea Pirlo, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina di Cesare Prandelli, ha mostrato tutte le sue lacune nella costruzione del gioco. I bianconeri potrebbero tornare sul mercato per regalare al tecnico un regista in mediana

Una bruttissima sconfitta quella di ieri sera per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, nello 0-3 contro la Fiorentina, hanno mostrato molte lacune nella costruzione del gioco. Ramsey è apparso decisamente sottotono, Bentancur molto compassato e l’assenza di Arthur, spesso fermato dagli infortuni, si è fatta sentire. In quest’ottica, il club bianconero potrebbe tornare sul mercato per regalare a Pirlo un regista vero e proprio a centrocampo.

Sul tavolo ci sono potenzialmente quattro profili, i primi due sono noti. Stiamo infatti parlando di Manuel Locatelli, metronomo del Sassuolo di Roberto De Zerbi, e Jorginho, in forza al Chelsea di Frankie Lampard.

Calciomercato Juventus, gli altri due nomi a sorpresa per la mediana

Fra le due new entry, occhio al profilo di Denis Zakaria, tuttofare del Gladbach. Classe 1996, il giocatore del club tedesco può agire sia in mediana che come centrocampista centrale, ma non solo, in casi estremi può essere infatti schierato anche difensore centrale. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma le richieste del Borussia sono alte, almeno una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Infine c’è la suggestione Brozovic. Il regista croato, accostato ai bianconeri anche nella finestra di calciomercato di settembre, sarebbe il tassello mancante nel reparto di centrocampo della Vecchia Signora. Come contropartita, in un eventuale scambio, l’Inter potrebbe chiedere alla Juventus Alex Sandro, laterale sinistro brasiliano.