Calciomercato Juventus, super sfida al Milan | Kane porta il grande colpo

Pochettino spinge per l’arrivo di Kane al Paris Saint-Germain. L’inglese potrebbe spingere Icardi verso l’addio: Juventus e Milan sono in agguato per l’ex Inter

Non è una stagione fortunata finora per Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’ex capitano dell‘Inter sta giocando poco anche a causa degli infortuni ed è finito sotto i riflettori di critica e tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi fatto fuori | Ritorno in Serie A!

Torna Icardi: Juventus e Milan in agguato

Per il centravanti argentino, riscattato la scorsa estate per una cifra vicina ai 60 milioni di euro (bonus compresi), si sarebbero riaperte le porte del mercato soprattutto in vista del prossimo mercato estivo. Juventus e Milan sarebbero attente alla situazione del giocatore, che rischia di lasciare Parigi con l’eventuale arrivo sotto la Tour Eiffel di Kane. Il goleador inglese è un pupillo di Pochettino, prossimo alla panchina del PSG, che stando a ‘Defensa Central’ lo vorrebbe portare a Parigi dopo i trascorsi insieme al Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, gran rifiuto per Pogba | La sua decisione

Kane prenderebbe il posto di Icardi e anche di Mbappe, in caso di addio del francese direzione Real Madrid. La Juventus segue da tempi non sospetti ormai l’argentino, mentre il Milan è a caccia di bomber di livello per il dopo Ibrahimovic. Icardi potrebbe tornare in Serie A in prestito con diritto di riscatto tra i 50 e i 55 milioni di euro.