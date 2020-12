Calciomercato Juventus, avanti tutta per Pogba: colpo subito

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio per Pogba: assalto per il colpo già a gennaio, si può fare

[yotuwp type=”videos” id=”AcIas40juds” ]

La Juventus punta a intervenire sul mercato di gennaio per risollevare una situazione di classifica inaspettatamente complicata in campionato. Bianconeri sesti e a -10 dalla vetta, anche se con una gara in meno. La squadra di Pirlo deve necessariamente invertire la rotta, tra gli obiettivi per il mese di gennaio rispunta anche Paul Pogba. Il ritorno del francese è da tempo un sogno, l’affare si può realizzare e sembra anche in tempi abbastanza brevi, con uno sforzo da parte della società.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Bomber nel mirino!

Conferme in tal senso da parte di ‘Eurosport’, secondo cui Paratici vuole forzare i tempi anche per bruciare la concorrenza del Real Madrid. Operazione economicamente non facile per costo del cartellino e ingaggio. La soluzione per convincere il Manchester United potrebbe essere lo scambio con uno tra Dybala e Bernardeschi per abbassare la cifra cash richiesta.