Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Bomber nel mirino!

Juventus ed Inter a caccia di un nuovo attaccante già a gennaio: nel mirino l’attaccante protagonista in Serie A

In attesa di scendere nuovamente in campo contro Udinese e Crotone, Juventus ed Inter sondano il terreno per un nuovo rinforzo in attacco nel prossimo calciomercato. Occhi in Serie A, con un nome in particolare sul taccuino di Paratici e Marotta.

Calciomercato Juventus, ecco il vice Morata: i dettagli

La Juventus ha tutta l’intenzione di portare a casa, a gennaio, un nuovo colpo in attacco. Occhi in Serie A per un profilo che possa far rifiatare all’occorrenza l’insostituibile Alvaro Morata. L’Ultima idea porta a Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese che piace sin dall’anno scorso anche all’Inter.

Sono 693′ in campo con i friulani, con 12 presenze ed una sola rete per Lasagna in stagione. Ci pensa anche la società nerazzurra che valuta un vice Lukaku e vede Lasagna come possibile colpo già a gennaio.

Un duello a distanza tra Inter e Juventus con i torinesi che, nel prossimo turno di Serie A, affronteranno proprio l’Udinese di Lasagna.