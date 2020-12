Calciomercato Juventus e Milan, il big ha deciso | Niente Serie A

Juventus e Milan guardano con attenzione agli sviluppi in casa PSG: entrambi i club sono molto interessati al futuro di Mauro Icardi

Juventus e Milan sono sempre molto interessate a Mauro Icardi, centravanti in forza al Paris Saint-Germain. Il suo passato all’Inter è rimasto nella mente delle dirigenze delle due squadre e un suo ritorno in Serie A è ambito. La scorsa estate è stato riscattato dai parigini per circa 50 milioni di euro, ma i rapporti con Tuchel non erano ottimali. Maurito, dunque, aveva intenzione di lasciare la Ligue 1, ma le cose sono cambiate dopo l’esonero dell’allenatore tedesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio in Spagna | Castillejo porta il difensore

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Pastorello porta il vice Lukaku | C’è già il piano B

Juventus e Milan, Icardi resta al PSG

Il PSG ha esonerato Thomas Tuchel, nonostante i buoni risultati raggiunti finora, e ha deciso di affidare la panchina a Mauricio Pochettino. Argentino come Icardi, il centravanti ha cambiato umore dopo l’addio dell’allenatore tedesco. In quest’inizio di stagione, complice anche qualche problema muscolare, Tuchel aveva deciso di non affidarsi all’ex Inter: sono infatti solo cinque le presenze collezionate finora, tutte in campionato, per un totale di 353′ e due gol segnati.

Juventus e Milan ci hanno fatto più di un pensierino, ma secondo quanto riferito da ‘TyCSports‘, l’entourage di Icardi ha allontanato la possibilità di andar via. Il futuro di Maurito non sarà in Serie A, ma ancora con la maglia del PSG visto che vorrà giocarsi le sue carte con Pochettino.