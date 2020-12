Calciomercato Inter, Pastorello porta il vice Lukaku | C’è già il piano B

L’agente Federico Pastorello, in ottimi rapporti con l’Inter, potrebbe portare in nerazzurro Patrick Cutrone dalla Fiorentina

L’Inter è alla ricerca di un attaccante in grado di dare un po’ di respiro a Romelu Lukaku. Il centravanti belga è l’uomo in più per l’attacco di Conte, ma sostanzialmente non ha un vice. L’estate scorsa si è deciso di puntare su Pinamonti, ritornato dal Genoa, ma l’allenatore nerazzurro ha preferito addirittura giocare senza centravanti in alcune situazioni. La rete di rapporti costruita dall’Inter nel corso degli anni include anche Federico Pastorello, noto procuratore di Lukaku, ma anche di altri ex nerazzurri come Joao Mario e Candreva. L’idea di Pastorello è quella di portare Patrick Cutrone all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio rimpianto | Cambiano i piani di Zhang

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Beffa a sorpresa

Inter, oltre a Cutrone c’è la suggestione Slimani

Considerando la stagione di Cutrone alla Fiorentina, difficilmente Commisso proverà a riscattarlo per 16 milioni di euro dal Wolverhampton, con il quale ha un contratto fino al 2023. Il desiderio dell’attaccante, però, sarebbe quello di ritornare definitivamente in Italia. Pastorello lo porterebbe all’Inter con il benestare della viola, che girerebbe il prestito con diritto. Uno scenario favorevole al giocatore e anche a Conte, che avrebbe un’alternativa qualitativamente migliore di Pinamonti.

Oltre all’ex Milan, però, Pastorello ha in procura anche Islam Slimani. L’attaccante algerino non scende più in campo con il Leicester e dopo alcuni prestiti in giro per l’Europa, potrebbe approdare in Serie A. E’ chiaramente un profilo diverso rispetto a quello di Cutrone, con più esperienza e in scadenza nel 2021. Un piano B sicuramente degno di nota per l’Inter, la già ricevette la proposta di acquistare Slimani che ormai si avvia verso i 33 anni.