Calciomercato Inter, addio Eriksen | Beffa a sorpresa

L’Inter lavora per il futuro e cerca la soluzione per l’esubero Christian Eriksen: arrivano però notizie negative per i nerazzurri

È stato un momento complicato quello vissuto all’inizio dall’Inter, che ora sta provando a rialzarsi ed è distante soltanto un punto dalla vetta della classifica occupata attualmente dal Milan. Nonostante i troppi passi falsi iniziali, i nerazzurri si sono ripresi e le vittorie delle ultime giornate hanno rilanciato la squadra verso le prime posizioni.

L’unica beffa che resterà dopo i primi tre mesi tutto sommato negativi, è quella riguardante il percorso europeo. I nerazzurri infatti sono arrivati ultimi nel girone di Champions League e oltre all’eliminazione dalla massima competizione per club non si sono qualificati neanche per i sedicesimi di finale di Europa League.

Calciomercato Inter, si complica l’addio di Eriksen: niente scambio con l’Arsenal

La società intanto continua a lavorare per il futuro e cerca anche una soluzione per risolvere il ‘problema’ Eriksen, che non rientra ormai nei piani di Antonio Conte e nelle ultime ore si era parlato di un possibile scambio con Xhaka dell’Arsenal.

L’affare però sembrerebbe destinato a saltare. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, il tecnico Arteta vorrebbe Isco come trequartista e la società sarebbe pronta a trattare con il Real Madrid per lo spagnolo, che non ha più tanto spazio con i ‘Blancos’.

A questo punto, dunque, sembrerebbe più lontano l’affare riguardante i ‘Gunners’ e l’Inter per lo scambio Xhaka-Eriksen.