Calciomercato Atalanta, ipotesi in Serie A per il dopo Gomez

L’Atalanta dirà addio al Papu Gomez probabilmente già nel calciomercato di gennaio. Percassi e la società avrebbero trovato il sostituto ideale dell’argentino in Serie A ma la concorrenza non manca

Lo strappo tra il Papu Gomez e Gasperini sembra difficilmente ricucibile e appare ormai scontato che l’argentino lasci l’Atalanta già nella finestra del calciomercato di gennaio. Si è aperta una vera e propria asta per il fantasista della ‘Dea’ e attualmente il suo futuro è difficile da pronosticare.

L’Atalanta si troverà a rinunciare al Papu Gomez a stagione in corso, in una fase cruciale che li vedrà impegnati su più fronti, dove non sarà facile dover fare a meno di un trascinatore come il 10 argentino che ha contribuito in maniera considerevole a rendere grande il club bergamasco. Pe questa ragione la società lombarda si sta muovendo sul mercato per trovare un sostituto all’altezza dell’ex Catania e potrebbe averlo individuato in Serie A.

Calciomercato Atalanta, duello col Napoli | 40 milioni per Boga

Come citato anche da ‘Libero’, il sostituto del Papu Gomez corrisponderebbe al nome di Jeremie Boga, ala del Sassuolo che in estate ha acceso l’interesse di diversi club italiani e non solo. Il francese è ancora un pallino di Giuntoli e del Napoli e Antonio Percassi dovrà fare i conti anche con il club partenopeo per accaparrarsi Boga.

Anche trattare con il Sassuolo non è un lavoro facile. Gli emiliani partono da una richiesta di 40 milioni e alla luce della scadenza di contratto di Boga nel 2022, Carnevali sta lavorando ad un rinnovo, per non rischiare di perderlo ad un prezzo basso. Qualora il rinnovo arrivasse sarà ancora più difficile per gli altri club avvicinarsi al talento neroverde. Il Sassuolo farà di tutto per tenerlo, almeno fino al termine del campionato che vede il club di De Zerbi uno dei veri protagonisti. A giugno la situazione potrebbe cambiare.