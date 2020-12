Calciomercato, esonero imminente | Pronto Allegri

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare su una panchina di una big internazionale. L’allenatore ex Juventus e Milan potrebbe assistere con ansia a un appuntamento in programma oggi

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in Inghilterra. Il tecnico è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi, tra cui anche l’Inter di Marotta, ma non è ancora riuscito a tornare ad allenare, dopo i grandi successi ottenuti in Serie A. La pista estera è, al momento, quella da tenere maggiormente sotto osservazione per l’allenatore. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti e i motivi per cui oggi potrebbe essere decisivo.

Calciomercato, Allegri aspetta notizie dall’Inghilterra: oggi appuntamento decisivo

Ogni anno il Boxing Day in Premier League calamita l’attenzione di tantissimi tifosi. Quest’anno tutti gli occhi saranno puntati su Arsenal-Chelsea, in programma quest’oggi alle 18.30. La sfida potrebbe essere decisiva per il futuro della panchina dei Gunners che sono partiti molto male in quest’inizio di stagione. Nonostante le recenti rassicurazioni, la panchina di Mikel Arteta resta in bilico e un nuovo KO nella giornata di oggi potrebbe portare al ribaltone con l’assunzione dell’ex Juventus e Milan. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e le decisioni del club londinese.