Calciomercato Juventus, firma più vicina | Calciatore ai saluti

La Juventus vuole rialzarsi dopo un periodo difficile e intanto pensa al calciomercato: sempre più vicino un addio!

È un momento difficile quello che sta vivendo la Juventus, che vuole rialzarsi al più presto dopo aver vissuto tre mesi intensi e anche deludenti dal punto di vista dei risultati e spesso anche delle prestazioni. La rivoluzione effettuata la scorsa estate non ha portato fin qui i risultati sperati e ora i bianconeri occupano la sesta posizione in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super sfida al Milan | Kane porta il grande colpo

Sono ben dieci i punti che separano la Juventus dalla vetta della classifica occupata dal Milan, anche se i bianconeri dovranno recuperare una partita, ovvero quella con il Napoli, che sarà giocata tra qualche mese. Non c’è ancora una data precisa per l’incontro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Pastorello porta il vice Lukaku | C’è già il piano B

Calciomercato Juventus, risoluzione di Khedira sempre più vicina: Everton pronto a ingaggiarlo

La Juventus intanto sta valutando anche le situazioni di calciomercato sia in entrata che soprattutto in uscita. Sami Khedira è rimasto a Torino la scorsa estate nonostante sia stato messo fuori dal progetto, ma a gennaio potrebbe arrivare la svolta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio fra scontenti | Arriva Griezmann!

Il tedesco è sempre più vicino alla risoluzione del suo contratto con i bianconeri anticipando la scadenza di giugno, in modo da ripartire già a gennaio ed evitare di stare fermo per cinque mesi. Su di lui c’è ormai da diverso tempo l’Everton di Carlo Ancelotti che è ormai pronto ad ingaggiarlo.

Per Khedira zero presenze in questi tre mesi, in cui non è stati mai convocato poiché Andrea Pirlo non lo ha mai considerato un centrocampista a disposizione.