Juventus, il grande ex giustifica Pirlo | “Ha una bella gatta da pelare”

Si parla molto dell’operato di Andrea Pirlo in questa stagione alla guida della Juventus. Un grande ex bianconero sottolinea la difficoltà per l’allenatore

Andrea Pirlo sta raccogliendo risultati altalenanti alla guida della Juventus. La società pare dalla sua parte, mentre alcuni tifosi ne invocano già l’esonero. Il tecnico del Benevento e grande ex bianconero, Filippo Inzaghi, ne ha parlato quest’oggi in una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Pirlo ha un bella gatta da pelare sulla panchina bianconera. Allenare la Juventus, però, è una responsabilità e una bella soddisfazione. Hai a disposizione grandi giocatori, disputi la Champions League e lotti per vincere lo scudetto”.

L’ex attaccante del Milan si sofferma anche sull’ex compagno Gattuso, ora tecnico del Napoli: “Gattuso lavora in una grande piazza, allena una squadra molto forte, mi auguro che stia meglio perché il problema all’occhio lo ha condizionato. Ho affrontato Pirlo, Gattuso e ho giocato contro mio fratello che è stato qualcosa di ‘terribile’ a livello umano, ma bellissimo”.