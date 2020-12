Il futuro del Papu Gomez sembra sempre più lontano dall’Atalanta. Il trequartista argentino non sembra più rientrare tra i piani di Gasperini. Ecco le ultime dichiarazioni

Dopo la lite con Gian Piero Gasperini, Alejandro Gomez non sembra più rientrare nei piani dell’Atalanta. Il club bergamasco ha scelto di schierarsi dalla parte dell’allenatore e a gennaio ormai è sempre più probabile l’addio del calciatore argentino. Il patron Antonio Percassi si è soffermato sul suo futuro ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’: “Abbiamo già parlato abbastanza di lui, ora l’argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini a vita e tutta la nostra struttura. Quest’organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili”.

Calciomercato Atalanta, la scelta di Percassi e il futuro di Gomez

Da capire, dunque, quali saranno i margini di trattativa per l’argentino, ma a questo punto l’addio è praticamente certo. In attesa dell’incontro tra l’agente e la società, diversi club si sono mossi. In questo momento, l’Inter sembra in prima fila per acquistare l’argentino, ma anche Juventus, Milan e Lazio sembrano pronte a farsi sotto. Intanto l’idillio a Bergamo sembra ormai essersi definitivamente spezzato.