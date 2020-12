Calciomercato Inter, doppio scambio per Gomez | La strategia di Marotta

L’Inter lavora per arrivare a Gomez nel modo più economico possibile: proposto lo scambio all’Atalanta

L’Inter prova l’assalto al ‘Papu’ Gomez. L’intenzione di Beppe Marotta è quella di arrivare al talento argentino, in uscita dall’Atalanta, nel modo più semplice e meno dispendioso possibile. Sebbene la dirigenza orobica stia provando a monetizzare la cessione, arrivando almeno a dieci milioni di incasso, l’Inter non vuole mettere mano al portafogli. L’idea, stando a quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, sarebbe quella di mettere in piedi uno scambio offrendo a Gasperini due profili graditi.

Calciomercato Inter, doppio scambio per Gomez

Il primo è Roberto Gagliardini, che tornerebbe a Bergamo da ex e da profilo gradito al tecnico orobico. Insieme a lui anche Andrea Ranocchia avrebbe la possibilità di andare a giocare una Champions League da protagonista, dopo averla persa con l’Inter. La formula sarebbe così quella dello scambio di prestiti, che renderebbe l’operazione Gomez a costo zero e permetterebbe all’Atalanta di avere due innesti con i quali affrontare al meglio la seconda metà di stagione, tra campionato e Champions.