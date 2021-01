Il Barcellona ha individuato in Erling Haaland il primo obiettivo per rinforzare l’attacco: uno smacco niente male alla Juventus

Un grande colpo in attacco sarebbe la ciliegina della torta nella rosa della Juventus. Un profilo giovane, ma allo stesso tempo che si sia affermato su grandi livelli, soprattutto nelle ultime stagione, farebbe al caso di Andrea Pirlo. Non si può dunque non pensare a Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund che col suo rendimento -33 gol nelle ultime 32 partite-, ha attirato su di sé gli occhi di tutti i top club europei, oltre che dei bianconeri. Tuttavia, il ds Paratici deve far fronte alla concorrenza del Barcellona, che in vista delle prossime elezioni ha già attuato il piano per assicurarsi il norvegese.

Juventus, occhio al Barcellona: Haaland primo obiettivo

Nello specifico, il quotidiano inglese ‘The Sun‘ ha fatto un punto sulle prossime elezioni. In caso di vittoria di Rousaud, il primo obiettivo per l’attacco è Haaland, con Minguella vice presidente, che ha dichiarato ad ‘AS‘: “Se dovessimo vincere, il giorno dopo chiamerei Mino Raiola e accetteremo le condizioni per l’acquisto, che già conosciamo“. Un duro colpo per la Juventus, che si vedrebbe superare nella corsa al centravanti norvegese.

Haaland è stato pagato dal Borussia Dortmund circa 45 milioni di euro e percepisce un ingaggio da 8 milioni a stagione. I tedeschi potrebbero chiedere fino a 100 milioni per cedere l’attaccante. Minguella ha poi dichiarato: “Emili Rousaud ha un piano che cambierà questa sfortunata situazione che sta vivendo il Barcellona. Un progetto di livello mondiale“. Insomma, la Juventus deve stare attenta, perché in caso di vittoria di Rousaud, le possibilità di vedere Haaland in Catalogna sarebbero parecchie.