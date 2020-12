Inter e Juventus continuano a lavorare attivamente per puntellare le rose a disposizione: possibile beffa in arrivo per i due top club d’Italia

Saranno settimane importanti per arrivare a valorosi obiettivi di mercato. Sia l’Inter che la Juventus potrebbero essere ancora una volta le protagoniste della sessione invernale, che aprirà ufficialmente a partire dal 4 gennaio 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Annuncio previsto per venerdì!

Calciomercato Inter e Juventus, addio Origi

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il Galatasaray sarebbe ad un passo dall’acquisto di Divock Origi, attaccante in forza al Liverpool per sostituire l’eventuale partenza di Radamel Falcao. Il talentuoso centravanti belga è stato accostato anche nelle ultime ore ad Inter e Juventus, sempre alla ricerca di un obiettivo funzionale al reparto offensivo di Conte e Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, derby d’Italia sul mercato | Tutti i duelli!

Il club turco lo vorrebbe in prestito fino a giugno per poi pensare al suo acquisto a titolo definitivo al termine della stagione. Il contratto di Origi è in scadenza nel 2024 e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro: il suo ciclo al Liverpool sembra ormai essersi concluso.

Affare sfumato per Inter e Juventus, che dovranno così pensare a nuovi innesti di assoluta qualità per l’attacco.