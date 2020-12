Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Annuncio previsto per venerdì!

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato per nuovi innesti di assoluto valore: possibile beffa per il club bianconero, annuncio già ad un passo

Saranno settimane intense per la Juventus tra presente e futuro. Il club bianconero è sempre molto attivo anche per operazioni di mercato in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda i top player che si libereranno a parametro zero. Una situazione da monitorare costantemente, ma potrebbe arrivare una beffa per la dirigenza bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, esterno dalla Premier | Doppia contropartita

Calciomercato Juventus, Alaba vicino ad un top club

Come svelato dal portale spagnolo “Don Diario” David Alaba, accostato anche alla Juventus, sarebbe ad un passo dal Real Madrid: l’annuncio potrebbe arrivare già venerdì in vista della prossima stagione. Il top player austriaco, jolly della difesa bavarese, non ha rinnovato il suo contratto con il club tedesco, ma continuerà fino al termine della stagione la sua avventura in Germania.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: il PSG esonera Tuchel!

Una situazione da monitorare nelle prossime ore con l’annuncio immediato con il Real sempre pronto ad acquistare giocatori di assoluto valore e già pronto per la causa madrilena. Guadagnerà circa 10 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.

In difesa Alaba può ricoprire varie posizioni e potrebbe rappresentare così un acquisto importantissimo per Zidane.