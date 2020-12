Inter e Juventus, derby d’Italia sul mercato | Tutti i duelli!

L’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo sono pronte a darsi battaglia in sede di calciomercato su molti obiettivi. Dalla stella dell’Udinese Rodrigo De Paul ai giovanissimi talenti della Serie A, Lovato e Rovella

Sarà una sessione di calciomercato bollente quella che vedrà come protagoniste assolute l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. La Beneamata, fra uscite e qualche difficoltà economica, dovrà trovare la soluzione low cost giusta, mentre la Vecchia Signora cerca i tasselli giusti per completare lo scacchiere tattico disegnato dal nuovo allenatore di Andrea Pirlo. I duelli sul mercato fra le due grandi del nostro calcio sono molti.

A partire da Rodrigo De Paul, asso dell’Udinese. Il giocatore argentino è un pallino di Inter e Juventus, ma ha un valore di almeno 35 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che potrebbe essere ricavata soltanto dalla cessione di qualche esubero. Discorso simile per Arkadiusz Milik, per il quale il Napoli non sembra intenzionato a scendere sotto la richiesta di 18 milioni. Attenzione inoltre al Papu Gomez. L’ex Catania potrebbe essere l’elemento di esperienza giusto per le due squadre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, decisione su Diego Costa | Il comunicato UFFICIALE

Inter e Juventus, quanti duelli sul mercato | Fra giovani talenti e suggestioni clamorose

Rovella del Genoa e Lovato del Verona sono due dei giovani in vetrina di questa prima parte di campionato. Il primo sembra molto vicino alla Juventus, mentre sul secondo occhio all’inserimento nella trattativa anche del Milan di Paolo Maldini.

A proposito dei rossoneri, le ombre sul rinnovo di Donnarumma potrebbero spingere Inter e Juventus a fare un tentativo per il classe 1999, che sembra però molto legato al Diavolo. Sarà difficile vedere in bianconero, o nerazzurro, anche Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ma per questioni economiche lontano dalla Serie A.