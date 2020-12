L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha annunciato le sue intenzioni per il futuro: sfuma l’affare per Juventus e Inter

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, si è affermato come uno dei migliori dei laterali sinistri della Serie A. Il suo rendimento con i bergamaschi è sempre molto alto e infatti big come Juventus e Inter hanno iniziato a pensare al suo acquisto. Tuttavia, il tedesco durante un’intervista ai microfoni di ‘Rheinische Post‘ ha annunciato quale sarebbero i suoi desideri e ha dato un parere sul mondo del calcio. Di seguito, le sue parole: “Il calcio lo amo, ma il business che c’è attorno non fa parte del mio mondo. Ho spesso la sensazione che noi calciatori siamo visti come oggetti con un prezzo da pagare, non persone. E’ un mondo senza umanità ed empatia“.

Juventus e Inter, Gosens annuncia il suo futuro

Gosens, durante l’intervista, ha poi annunciato il suo desiderio per il futuro: “Non sono all’Atalanta contro la mia volontà e un mio addio non è urgente. Tuttavia, mi piacerebbe giocare in un top club della Bundesliga. Se si aprisse una porta dalla Germania, coglierei l’occasione“. Il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2022 e, nonostante gli interessi di Juventus e Inter, preferirebbe giocare in patria.