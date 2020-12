Il futuro di un calciatore della Juventus sembra sempre più vicino a definirsi sul calciomercato. La Premier League sembra la destinazione gradita: ecco le sue parole

Sami Khedira sembra ormai vicinissimo all’addio alla Juventus. Già la scorsa estate il centrocampista ha trattato a lungo la rescissione con il club bianconero, ma alla fine l’accordo definitivo non è arrivato. Il tedesco è da tempo ai margini del progetto bianconero e non viene preso neanche minimamente in considerazione nelle gerarchie di Andrea Pirlo. Di seguito le novità sul suo futuro e le sue ultime dichiarazioni.

Calciomercato Juventus, Khedira vicinissimo all’addio: le sue parole

Il calciatore è accostato alla Premier League da diverse settimane. L’ex Real Madrid si è sbilanciato sul suo futuro ai microfoni di ‘The Athletic’: “Non sono ancora riuscito a giocarci nella mia carriera. Si tratterebbe della ciliegina sulla torta, perché è un campionato veloce, che mi piace. L’arbitro interrompe poco il gioco e ci sono molte ripartenze. Per prepararmi a ritmi più alti come quelli che ci sono in Inghilterra, ho fatto un lavoro extra dal punto di vista atletico. Il mio obiettivo è tornare a giocare a calcio“. Insomma, la pista inglese resta a questo punto sempre più probabile per Khedira, con l’Everton di Ancelotti in prima fila.