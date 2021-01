L’ultima idea in casa Juventus e Milan è quella legata a Clement Lenglet, difensore centrale in uscita dal Barcellona

Juventus e Milan sono alla ricerca di un forte difensore centrale. Andrea Pirlo e Stefano Pioli vorrebbero un colpo in grado di alzare il livello di quel reparto, visti anche i tanti problemi fisici dei propri giocatori in questi primi mesi e la mancanza di alternative. Una situazione che induce Paratici e Maldini a compiere delle valutazioni sul mercato, in modo tale da tenersi pronti se il mercato dovesse presentare delle super occasioni. Ed è proprio questo il caso, con Clement Lenglet che è stato messo in uscita dal Barcellona.

Juventus e Milan, occasione Lenglet

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Lenglet non rientrerebbe più nei piani del Barcellona. I catalani vorrebbero cedere il giocatore nel mese di giugno prossimo, viste le sue prestazioni non all’altezza delle aspettative. La scorsa stagione con Pique al suo fianco si è ben comportato, mentre senza lo spagnolo oggi Koeman gli preferisce Araujo e Mingueza. Juventus e Milan sarebbero alla finestra, pronte a sfruttare una possibile offensiva.

Il Barcellona valuta Lenglet sui 40 milioni di euro, una cifra che non spaventerebbe i due club italiani. Soprattutto la Juventus, che è in ottimi rapporti con il Barça, visto anche lo scambio avvenuto l’estate scorsa, che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in Catalogna. Il difensore centrale è una suggestione, ma chissà che nel giugno 2021 non possa diventare qualcosa in più, oltre che per la Juve, anche per il Milan.