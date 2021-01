La Juventus continua a monitorare la situazione di Paulo Dybala e spunta una nuova idea per l’addio: pronta l’offerta

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che ha collezionato meno punti rispetto al previsto soprattutto in Serie A e ora si ritrova addirittura in sesta posizione. I bianconeri vogliono rialzarsi al più presto e non possono più commettere passi falsi per non perdere di vista l’obiettivo primo posto.

La vetta della Serie A è occupata dal Milan e dista ben dieci punti, anche se per la Juventus c’è una gara in più da giocare fino alla fine del campionato, ovvero quella con il Napoli. Il distacco dunque potrebbe ridursi ma in ogni caso ulteriori sconfitte o pareggi potrebbero compromettere il percorso di Ronaldo e compagni.

Calciomercato Juventus, per Dybala nessuna offerta importante: possibile scambio con Joao Felix

La Juventus potrebbe pensare anche al calciomercato e nel frattempo deve anche valutare la situazione di Paulo Dybala. La ‘Joya’ non sta impressionando come nella scorsa stagione e inoltre ha un contratto in scadenza fino al 2022. Per lui non ci sono ancora offerte importanti e la Juventus pensa anche al piano B.

In caso di mancato rinnovo, infatti, la società potrebbe pensare a uno scambio con l’Atletico Madrid per Joao Felix, sotto la regia di Jorge Mendes. Il ‘Cholo’ Simeone però potrebbe provocare la Juventus chiedendo addirittura Dybala e Bentancur per il talento portoghese.

Difficile che vada in porto quest’ultimo affare, ma la Juventus può davvero essere interessata a Joao Felix per il futuro.