La Juventus potrebbe accogliere Mauro Icardi con l’addio di Alvaro Morata: lo scenario clamoroso di mercato

Il calciomercato potrebbe regalare una serie di scenari clamorosi: il Manchester City è alla ricerca di un centravanti per sostituire Sergio Aguero, in scadenza a giugno. L’argentino difficilmente rinnoverà e i Cityzens -secondo la Bild- hanno mollato la pista Lukaku per puntare su Harry Kane. Il centravanti inglese potrebbe lasciare il Tottenham, desideroso di conquistare trofei dopo tanti anni negli Spurs. José Mourinho, dunque, vuole tutelarsi e punta a non far rimpiangere Kane con Alvaro Morata.

Juventus, Morata al Tottenham: pronto il sostituto

Mourinho apprezza molto le qualità di Alvaro Morata, che lo voleva già ai tempi del Manchester United. Lo spagnolo è stato acquistato dalla Juventus per 10 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. C’è però la possibilità di prolungare il prestito per un ulteriore anno per 10 milioni, con riscatto a 35. Il portoghese vorrebbe Morata per sostituire Kane.

Una suggestione che potrebbe diventare realtà, qualora la Juventus riuscisse a mettere le mani su Mauro Icardi. Il centravanti del PSG non è felice a Parigi e sarebbe contento di ritornare in Serie A, nel campionato dove si è affermato come uno dei migliori centravanti del panorama europeo.