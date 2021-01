La Roma abbassa le pretese per Zaniolo: il giocatore non è più incedibile. La Juventus pensa al colpo in estate, in attesa di conoscere il futuro di Dybala

Il calciomercato regala sempre emozioni e colpi di scena. Le società di Serie A – in attesa dell’apertura della finestra invernale di trattative – sono già a lavoro per preparare le manovre da attuare in estate. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Nicolò Zaniolo: il trequartista non è più considerato incedibile dalla Roma e la Juventus, da sempre attenta alla crescita del giocatore, è pronta a sferrare l’attacco decisivo.

Zaniolo più forte degli infortuni

Nicolò Zaniolo è il giocatore con più talento della Roma ed ha creato un forte legame con i tifosi, nonostante i numerosi guai fisici che ne hanno limitato il minutaggio. Il giovane, classe 1999, si è rotto per due volte il crociato: la prima il 12 gennaio 2020 durante il match contro la Juventus, poi nuovamente lo scorso settembre in Nazionale. Ancora a secco di presenze in questo avvio di stagione, il trequartista sta lavorando sodo per rientrare a disposizione nel mese di marzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo in attacco | Che beffa all’Inter

L’obiettivo del giocatore è disputare un gran finale di campionato con la Roma per poi giocarsi le sue chance di convocazione all’Europeo. Protagonista in giallorosso di 14 gol e 6 assist in 69 presenze, i tifosi lo hanno premiato attribuendogli la rete più bella del 2020 votando la sua scorribanda palla al piede in Spal-Roma 1-6.

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 ⚽️ This spectacular solo Nicolò Zaniolo strike has been voted our best goal of 2020! ✨ #ASRoma pic.twitter.com/ja6peeLamG — AS Roma English (@ASRomaEN) December 30, 2020

Un futuro tra Roma e Juventus

Il giocatore – con un contratto in scadenza nel 2024 – è sempre stato considerato un punto fermo dalla Roma, ma le cose potrebbero cambiare. L’arrivo nella capitale di un nuovo direttore sportivo (Tiago Pinto) rimischia le carte, tanto che Zaniolo non è più tra gli incedibili. La società giallorossa – che valutava il suo cartellino 50-60 milioni – sarebbe disponibile a rivedere al ribasso le cifre e prendere in considerazione una sua cessione.

La Juventus – da sempre interessata al giocatore – segue con attenzione la vicenda. Zaniolo non ha mai nascosto la sua fede per i colori bianconeri e il suo acquisto rappresenterebbe un colpo di mercato perfetto per l’undici di Pirlo. Il club è infatti alle prese con la spinosa vicenda del rinnovo di Dybala: un eventuale mancato accordo spalancherebbe le porte all’arrivo del giallorosso.

Il futuro è tutto da scrivere e il primo passo spetta al giocatore, chiamato a recuperare in fretta dall’infortunio per dimostrare sul campo tutte le sue qualità. Zaniolo – al centro di voci di gossip per la notizia della sopraggiunta paternità con la ex compagna – pensa però solo al rettangolo verde. Obiettivo riconquistare la Roma e la Nazionale. E poi, chissà, la chiamata della Juventus, per compiere un’ulteriore salto di qualità nella carriera di Zaniolo.