L’Inter potrebbe puntare forte su tre stelline del Lille. Oltre a Renato Sanches, già nel mirino dei nerazzurri guidati da Antonio Conte, la Beneamata vede con molta attenzione la situazione di altri due giovani elementi della rosa a disposizione di Cristophe Galtier

Nelle ultime ore la ‘BBC’, media inglese, ha rilanciato la possibilità di un tentativo dell’Inter di Antonio Conte per Renato Sanches, mediano classe 1997 del Lille di Galtier. Il giocatore portoghese, in grande stato di forma, è in scadenza di contratto nel 2023 e viene valutato dal club transalpino almeno 30 milioni di euro.

Il Lille però, soprattutto nel girone di Europa League contro il Milan, si è dimostrato una squadra di assoluto talento con giocatori giovani e davvero promettenti. Profili molto interessanti soprattutto per l’Inter, che sta cercando di ringiovanire la rosa e creare un vero e proprio progetto tecnico a lungo termine.

Calciomercato Inter, altri due talenti pronti a finire sul taccuino di Marotta

I nomi che potrebbero finire sul taccuino di Beppe Marotta, ad dell’Inter, sono due: Sven Botman e Jonathan David, rispettivamente un difensore centrale ed una prima punta. Entrambi sono arrivati in questa stagione in Ligue 1, ma si sono già messi in mostra come giocatori dall’indubbio valore.

Botman, proveniente dal settore giovanile dell’Ajax, potrebbe essere l’elemento di freschezza nella retroguardia nerazzurra e viene valutato, al momento, almeno 20 milioni di euro. David invece, con la sua velocità, potrebbe essere potenzialmente decisivo come bomber di scorta a partita in corso, o come spalla perfetta per Romelu Lukaku. L’ex Gent ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro. L’Inter dunque, nelle prossime finestre di calciomercato, in particolare quella estiva, potrebbe puntare su questo trio da ben 75 milioni.