Il Milan non smette di lavorare per il futuro e si fionda sul calciomercato a caccia del vice Ibrahimovic: spunta un nome a sorpresa

È stato un avvio di stagione incredibile per il Milan, che da marzo scorso ha collezionato soltanto risultati utili in Serie A e ha continuato a fare bene anche nella nuova stagione. Fin qui la compagine allenata da Stefano Pioli ha stupito tutti e occupa attualmente la prima posizione in campionato.

I rossoneri non sono più una sorpresa, anche se l’obiettivo prefissato in estate non è quello di vincere il campionato. Il Milan è partito con l’idea di ritornare in Champions League e quindi raggiungere una delle prime quattro posizioni, ma arrivati a questo punto si può ambire anche a qualcosa in più.

Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic: c’è l’idea Bamford de Leeds United

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole fare bene, la società lavora per il futuro e studia nuovi colpi di calciomercato. Ora nel mirino potrebbe esserci un nuovo attaccante per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic quando serve.

Nel mirino dei rossoneri potrebbe esserci Patrick Bamford, che sta impressionando tutti in questi primi mesi in Premier League. L’attaccante classe 1993 ha un contratto in scadenza in estate 2022 con il Leeds United e se non dovesse esserci il rinnovo, il Milan potrebbe tentare l’assalto già a giugno. Potrebbe essere un affare low cost da circa 10 milioni di euro.

La società rossonera potrebbe sfruttare il fatto che il giocatore vada a scadenza entro un anno e per questo effettuare il colpo a un prezzo conveniente.