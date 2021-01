L’Inter potrebbe effettuare diversi cambiamenti in futuro: Lautaro Martinez ancora in bilico, c’è l’offerta clamorosa

Non è stato un 2020 semplice quello vissuto dall’Inter, che ha provato a migliorare i risultati delle scorse annate ma ha conquistato qualche delusione di troppo. La chiusura positiva dell’anno, però, porta i nerazzurri a sperare ancora nello scudetto visto che in questo momento c’è solo un punto di distacco dalla vetta occupata dal Milan.

La compagine allenata da Antonio Conte non ha vissuto un buon dicembre con l’ultimo posto nel girone di Champions League che significa eliminazione da tutte le coppe europee per la seconda metà di stagione, ma può ancora raddrizzare la stagione e renderla storica con Serie A e Coppa Italia.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez in bilico: mega offerta del Chelsea

La società intanto continua a lavorare sul calciomercato e pensa anche al futuro di Lautaro Martinez, che era a un passo dall’addio l’anno scorso a causa dell’assalto del Barcellona ma alla fine è rimasto in nerazzurro. Ora l’Inter potrebbe ricevere nuove offerte importanti dalle big.

Su Lautaro, infatti, potrebbe esserci anche l’interesse del Chelsea. I ‘Blues’ hanno acquistato Werner la scorsa estate ma fin qui non ha impressionato, così come riporta ‘Fichajes.com’. La società dunque potrebbe pensare all’offerta per l’Inter: Werner (valutato 53 milioni) più l’aggiunta di 37 milioni per arrivare ai 90 milioni per Lautaro Martinez.

Sicuramente una maxi operazione che accontenterebbe tutte le parti in quanto potrebbe esserci una svolta per ogni giocatore.