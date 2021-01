Calciomercato, da Giroud a Aguero | Gli attaccanti che potrebbero arrivare in Serie A!

Da Giroud e Depay a Aguero: gli attaccanti che potrebbero sbarcare in Serie A tra gennaio e giugno. Tutti i nomi

Attaccante cercasi. Da Inter e Juventus al Milan, le big di Serie A sono tutte alla ricerca di una punta da aggiungere alla rosa tra questa e la prossima sessione di calciomercato. In particolare, Conte e Pirlo hanno chiesto una quarta punta di riserva già a gennaio. Da Giroud e Eder a Depay e Aguero, ecco gli attaccanti che potrebbero arrivare in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, tutti gli attaccanti che potrebbero sbarcare in Serie A tra gennaio e giugno

Il nome sempre d’attualità è quello di Olivier Giroud, occasione dal Chelsea in passato per Inter e Lazio e adesso per la Juventus. Tuttavia, i ‘Blues’ non fanno sconti e l’ingaggio del francese è piuttosto importante. La strada più percorribile porta invece a Pellè, che si è appena liberato dallo Shandong Luneng ed è seguito anche dall’Inter. Ma non solo. I nerazzurri, infatti, stanno pensando anche a Eder, già sotto contratto con Suning, nello Jiangsu.

A giugno, invece, le big monitorano le situazioni di Memphis Depay e il ‘Kun’ Aguero, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Lione e Manchester City. Senza dimenticare il sogno Messi: l’argentino non ha ancora chiarito il proprio futuro e resta in scadenza col Barcellona. Un sogno che per costi e concorrenza sembra comunque destinato a rimanere tale. In ogni caso, nuovi bomber potrebbero presto sbarcare in Serie A. Staremo a vedere.