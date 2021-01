L’Inter è pronta a cedere Christian Eriksen e si profila un interessante scambio sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità e la nuova idea di scambio dalla Spagna

L’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter sembra arrivata al capolinea e il danese valuta diverse alternative per il suo futuro. L’ex calciatore del Tottenham, in particolare, è accostato a Arsenal e PSG, ma un’ultima idea di scambio potrebbe far decollare la sua uscita in casa nerazzurra. Il centrocampista è stato offerto, infatti, al Siviglia, ma solo uno scambio potrebbe permettere all’operazione di arrivare al termine. Ecco le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bocciatura e nuovo centrocampista | Doppia idea ‘alla Kante’

Calciomercato Inter, nuova idea di scambio per Eriksen: i dettagli

Christian Eriksen non si è mai realmente inserito al meglio nelle idee di calcio di Antonio Conte. Gli intermediari hanno offerto il trequartista al Siviglia. I costi del danese sono però decisamente alti, troppo per gli spagnoli che non potrebbero accollarsi i 7 milioni di euro di ingaggio. Per questo, potrebbe decollare un’idea di scambio con Luuk de Jong. Il carnefice dell’Inter nell’ultima finale di Europa League arriverebbe a Milano come vice Lukaku, colmando una delle carenze nella rosa attuale della Beneamata.