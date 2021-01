La Juventus sarebbe interessata a Nuno Mendes, in forza allo Sporting Lisbona: tanti top club sul giovane terzino

La Juventus si appresta ad affrontare il Milan in uno dei più importanti incontri della stagione. Il big match, in programma domani 6 gennaio alle ore 20:45, sarà fondamentale per i bianconeri al fine di recuperare un po’ di terreno perso in classifica. La dirigenza, però, rimane concentrata anche sul calciomercato e continua a cercare possibili occasioni. Un nome potrebbe arrivare dal Portogallo.

Calciomercato Juventus, piace Nuno Mendes: tanti top club sul talento

Dal campo al calciomercato: la Juventus in cerca di possibili rinforzi per la rosa, con uno sguardo all'estero. Secondo quanto riportato da 'As', i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un giovane difensore: si tratta di Nuno Mendes, terzino sinistro in forza allo Sporting Lisbona.

Il talento 18enne si sta mettendo in mostra in terra lusitana e sarebbe pronto a diventare il prossimo craque del calcio portoghese. Oltre alla ‘Vecchia Signora’, però, sull’esterno basso ci sarebbe anche l’interesse di altri club di prestigiosa fattura, quali Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco.

Il calciatore può giocare anche come difensore centrale e, fino ad ora, ha collezionato 11 presenze e 1 gol in questa stagione di Primeira Liga. Possibili novità a breve, vedremo se per questa sessione di trasferimenti o direttamente per la prossima estate.

