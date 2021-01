La Juventus è a caccia di una prima punta da scorta da dare a Pirlo per completare la rosa in vista della seconda parte di stagione. I bianconeri continuano a monitorare la situazione legata a Simone Zaza e potrebbero imbastire uno scambio con il Torino con un altro attaccante

Continua il casting in casa Juventus alla ricerca della prima punta da regalare ad Andrea Pirlo in questo gennaio di calciomercato. Fra i molti nomi che sono stati fatti, fra cui anche quello di Fabio Quagliarella, spicca il profilo di Simone Zaza, ex bianconero che sta trovando poco spazio al Torino di Marco Giampaolo.

L’ex Valencia, vista la sua conoscenza dell’ambiente, potrebbe essere l’elemento giusto per la Vecchia Signora che potrebbe portare il “figliol prodigo” alla Continassa attraverso la formula dello scambio con un altro suo attaccante.

Calciomercato Juventus, Pjaca è la pedina per Zaza!

Con l’arrivo di Ballardini al posto di Maran, la posizione di Marko Pjaca al Genoa ha perso un po’ di stabilità vista anche la crescita di Mattia Destro e l’entrata a pieni regimi dell’uzbeko Shomurodov. In quest’ottica, la Juventus potrebbe girare il talento croato al Torino per cercare di convincere Cairo a lasciar andare Simone Zaza.

Non solo, la Vecchia Signora monitora con attenzione anche la situazione legata al cartellino di Nicolas N’Koulou, difensore centrale granata. L’esperto elemento della retroguardia di Giampaolo potrebbe lasciare il Toro ed i bianconeri sono alla ricerca anche di un rincalzo in difesa.