La rottura tra Tare e Lotito potrebbe portare a galla un sogno mai sopito del dirigente albanese di raggiungere la Juventus

C’è aria di rottura tra Igli Tare e Claudio Lotito: il vulcanico presidente della Lazio sta per arrivare ai ferri corti con il suo storico direttore sportivo, che a giugno potrebbe interrompere il proprio rapporto con i biancocelesti. Dopo dodici anni nello stesso ruolo e nella stessa squadra, il confronto che si è tenuto a Formello nella giornata di ieri potrebbe essere stato il preambolo alla separazione.

La tensione sarebbe dovuta a questioni di calciomercato, con Tare che avrebbe accettato di cedere Vavro al Genoa, operazione però bloccata da Lotito, e di essere scettico dinanzi alla necessità di dover ascoltare offerte per Caicedo. L’attaccante, invece, per il patron biancoceleste dev’essere pronto a lasciare la capitale.

Calciomercato Juventus, rottura con il dirigente

Tare insegue da tempo il sogno Juventus, soprattutto alla luce della non sempre salda posizione di Fabio Paratici: con sé potrebbe portare anche Milinkovic-Savic, uno dei tanti talenti scoperti nei suoi più di dieci anni alla Lazio e ancora trattenuto con grande forza dalla proprietà. Una dote non indifferente, per un centrocampo che necessita di giocatori dall’alto tasso tecnico e che a Pirlo potrebbe fare molto comodo.

Un effetto domino, tra l’altro, che spingerebbe Tare verso non solo uno step in avanti di carriera, ma che potrebbe aprire anche a Simone Inzaghi la strada per la Juventus: il tecnico biancoceleste è stato più volte accostato ai bianconeri in questi anni e lo stesso Tare potrebbe caldeggiare una sua candidatura come prossimo tecnico, nel caso in cui il progetto-Pirlo non dovesse andare in porto.