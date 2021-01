La Juventus ha pronto un rilancio per ingaggiare Gianluigi Donnarumma dal Milan: Raiola è convinto di accettare la proposta

Nonostante le garanzie che sta offrendo Wojciech Szczesny, la Juventus è ancora alla ricerca di un portiere. Non uno qualsiasi, però. Paratici vorrebbe prendere quello che in Italia si sta dimostrando il migliore, soprattutto per il rendimento di questa stagione. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, attualmente al Milan e in scadenza il prossimo giugno. Un colpo a parametro zero che infiammerebbe il calciomercato. Il club rossonero è alle prese con le grane del rinnovo del portiere, ma non solo.

Juventus, rilancio per Donnarumma

Il Milan infatti sta trattando anche il rinnovo con Calhanoglu e Ibrahimovic. Ma su Donnarumma c’è forte la Juventus, che avrebbe già rilanciato per far firmare l’estremo difensore. Un’offerta da 10 milioni di euro a stagione, ovvero quanto effettivamente chiede Mino Raiola al Milan per firmare il rinnovo. Il super agente è coinvolto nella trattativa col ds Paratici, ma il portiere ancora no.

Donnarumma, infatti, essendo tifoso del Milan ha l’intenzione di prolungare il suo matrimonio col Diavolo. A maggior ragione dopo che è stata costruita una squadra di alto livello e ci sono più possibilità di vincere rispetto al passato. Il portiere della nazionale italiana guadagna ora sui 6 milioni l’anno. Una cifra che Raiola vuole elevare a 10 milioni per le qualità e lo status acquisito dal giocatore negli ultimi anni.