L’Inter pensa alle cessioni e con quella di Pinamonti potrebbe cogliere un’interessante occasione di calciomercato in Serie A

L’Inter inizia questa sessione di calciomercato con tante questioni da risolvere, in particolare sul fronte cessioni. A centrocampo è già stato ceduto Radja Nainggolan in prestito secco al Cagliari. Ci sono, però, altri giocatori da piazzare e l’Inter deve prima cedere per poter pensare di portare a termine qualche colpo in entrata, come la suggestione ‘Papu’ Gomez.

Tra l’ormai certa cessione di Christian Eriksen e il dubbio su Matias Vecino, potrebbe partire anche Andrea Pinamonti, attaccante scelto in estate come vice Lukaku che però non ha trovato quasi mai spazio nell’Inter di Antonio Conte. Il centravanti classe ’99 ha dimostrato di meritare la Serie A, sia al Frosinone che al Genoa nelle precedenti stagioni e potrebbe essere destinato ad un nuovo club italiano di Serie A in questa sessione di gennaio.

Calciomercato Inter, possibile scambio per Pinamonti | Ipotesi Gervinho

L’Inter sta cercando di trovare la collocazione migliore per Pinamonti, magari con un’ ipotesi di prestito in Italia. Le destinazioni più probabili sono: Bologna, Benevento e Parma, tre squadre a cui farebbe comodo un centravanti di ruolo. Con il Parma potrebbe ipotizzarsi uno scambio tra Pinamonti e Gervinho, un’ipotesi che sta in piedi già dalla scorsa estate e che potrebbe concretizzarsi in questo mercato di gennaio appena iniziato.

Anche Antonio Conte avrebbe richiesto lo scambio con il Parma, nonostante Gervinho non rappresenti esattamente il centravanti di peso adatto a dare riposo a Lukaku, ma più un contropiedista che può far comodo a partita in corso. Andrea Pinamonti è in ballo tra diversi club di Serie A e vuole tornare a giocare con continuità. Il mercato di gennaio rappresenta un’occasione non solo per il calciatore ma anche per l’Inter, in una sessione invernale che non permetterà grandi follie, dove gli scambi rappresentano la vera grande occasione per rinforzarsi.