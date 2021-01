Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese della Juventus di Andrea Pirlo, potrebbe essere il successore di Sergio Ramos al Real Madrid. Il difensore centrale spagnolo, capitano delle Merengues, è infatti in scadenza di contratto con il club di Florentino Perez



Sergio Ramos, capitano e leggenda del Real Madrid allenato da Zinedine Zidane, potrebbe dire addio alle Merengues al termine di questa tormentata stagione. Il difensore centrale spagnolo è infatti in scadenza di contratto ed i Blancos non sembrano, almeno al momento, intenzionati a rinnovare i termini della stella del calcio iberico.

Su di lui, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, ci sarebbe il Liverpool di Jurgen Klopp, che potrebbe creare una coppia di centrali Ramos-Van Dijk potenzialmente da urlo. Anche la Juventus è stata accostata al capitano delle Furie Rosse. Proprio i bianconeri potrebbero finire nel mirino del Real Madrid, a caccia del successore di Ramos.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid pensa a de Ligt per il post Sergio Ramos

Il Real Madrid di Florentino Perez infatti, potrebbe mettere nel mirino Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus di Andrea Pirlo, nella finestra estiva di calciomercato. I Blancos dovranno trovare un sostituto di Ramos ed il classe 1999 olandese avrebbe il pedigree adatto per un ruolo decisamente delicato.

Il problema è legato ai costi, considerando anche le ristrettezze economiche in casa Real. La Juventus infatti, almeno al momento, non sarebbe intenzionata a scendere sotto gli 80 milioni di euro per l’ex stellina dell’Ajax di Ten Hag. Una cifra astronomica considerando anche la crisi economica legata alla pandemia che ha investito anche il mondo del calcio.