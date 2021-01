Non ci sono buone notizie per il Milan in vista della sfida con la Juventus: Krunic e Rebic sono risultati positivi al tampone molecolare

Il Milan è pronto per la sfida di questa sera con la Juventus ma non arrivano notizie positive per Stefano Pioli. Krunic e Rebic sono risultati positivi nell’ultimo ciclo di tamponi e pertanto non giocheranno questa sera nel big match di San Siro. Ecco il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus.

I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate”.

Sul resto del gruppo: “Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo”.”