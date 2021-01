Poche ore al fischio d’inizio di Milan-Juventus: bianconeri in viaggio verso Milano, l’Asl dà l’ok al club torinese

Sono ore calde quelle che anticipano il match scudetto di scena questa sera tra Milan e Juventus, a San Siro. Una gara che è stata messa in forte dubbio a causa delle numerose positività al Coronavirus di diversi calciatori bianconeri, con il rischio focolaio che parrebbe scongiurato. Bianconeri dunque in viaggio verso Milano: i dettagli.

Milan-Juventus, bianconeri verso Milano: i convocati di Pirlo

La Juventus è attualmente in viaggio verso Milano. Il match con i rossoneri di Stefano Pioli, dunque, dovrebbe regolarmente andare in scena oggi. Nonostante le numerose positività manifestatesi nel gruppo bianconero nelle scorse ore, l’Asl di Torino non ha bloccato la squadra che è dunque destinata ad approdare nel capoluogo lombardo per la gara fissata questa sera a San Siro con il fischio d’inizio alle 20:45.

Ecco l’elenco dei convocati diramato da Pirlo: