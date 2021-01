Il Milan ha bisogno di rinforzi in questa finestra invernale di calciomercato. I rossoneri, a centrocampo, potrebbero concludere delle operazioni per regalare a Pioli qualche nuovo innesto. Occhio ad un possibile scambio con il Napoli di Gennaro Gattuso, grande ex del club rossonero

Il Milan ha concluso la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A con la sconfitta a San Siro contro la Juventus di Andrea Pirlo. Nel match del Meazza, nonostante la rete siglata da Davide Calabria, i rossoneri sono caduti sotto i colpi di Federico Chiesa (autore di una doppietta).

Il terzino classe 1996, nella sfida di ieri sera, è stato schierato da Pioli come centrocampista centrale a causa dell’emergenza (infortuni e COVID) che ha colpito la rosa del club rossonero. L’1-3 a favore della Juventus ha quindi dimostrato la scarsa profondità dell’organico che sembra aver assolutamente bisogno di qualche rinforzo, soprattutto sulla linea mediana.

Calciomercato Milan, possibile scambio col Napoli per rinforzare il centrocampo!

In quest’ottica, il Milan potrebbe imbastire uno scambio con il Napoli di Gennaro Gattuso, grande ex del club rossonero, sia da giocatore che da allenatore. Il Diavolo infatti, a caccia di un mediano di livello per la seconda parte della stagione, opterebbe per il profilo di Diego Demme, regista tedesco della squadra azzurra che non sta trovando molto spazio nelle ultime uscite.

In cambio, il Milan potrebbe proporre al Napoli il cartellino di Samu Castillejo, esterno destro spagnolo ex Villarreal. Il giocatore classe 1995 è arrivato in rossonero proprio sotto la guida di Gattuso e, con il tecnico calabrese, ha trovato la sua dimensione nel campionato italiano di Serie A.