Il calciomercato porta sirene dall’estero per Rino Gattuso che sembra vicino al rinnovo contrattuale con il Napoli, ma vuole delle garanzie

Il Napoli sembra aver trovato la giusta continuità per poter impensierire le prime della classe in campionato. Rino Gattuso ha trovato una sintonia con il gruppo non indifferente e si avvicina al rinnovo del suo contratto che lo legherà per altri due anni al club partenopeo.

La questione contrattuale dell’ex centrocampista del Milan va avanti ormai da diversi mesi e la fumata bianca è sempre più vicina. La società ha definito con l’allenatore sia ingaggio che prolungamento di contratto fino al 2023. Resta un punto da discutere prima della firma definitiva: programmare gli obiettivi sportivi e le strategie finanziarie del club e Gattuso vuole delle garanzie per il prossimo anno.

Calciomercato Napoli, Gattuso vuole garanzie | spunta l’Arsenal

Le sirene di calciomercato per Gattuso non mancano. Non solo in Italia, dove è molto apprezzato da diverse società, ma anche all’estero, sopratutto in Premier League. Tra i club sulle tracce dell’ex Milan c’è l’Arsenal che, nonostante il buon lavoro di Mikel Arteta, ha mostrato un interesse nei confronti dell’allenatore calabrese e lo monitora a distanza. La pandemia ha ridimensionato il calcio e le società non possono permettersi investimenti faraonici, quindi anche una big europea come l’Arsenal non potrà fare spese folli per un allenatore, ma l’apprezzamento è concreto.

Gattuso non ha intenzione di lasciare il Napoli, ma proprio a fronte della situazione che sta investendo il mondo del calcio, vuole chiarezza sui progetti futuri del club di Aurelio De Laurentiis. Per il momento le sirene dall’estero non preoccupano il club e i tifosi. Il rinnovo contrattuale potrebbe arrivare a breve, non appena avverrà l’incontro con il presidente De Laurentiis e il d.s Giuntoli, ma con il calciomercato tutto è possibile.