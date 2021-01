La Juventus pensa al calciomercato di gennaio ma non solo: possibilità sulla corsia di destra dalla Spagna come post Cuadrado

Il calciomercato è cominciato e iniziano anche gli incroci di mercato. La Juventus lavora su vari reparti e pensa non solo al mercato di gennaio ma anche a quello estivo dove si potranno fare spese certamente più concrete rispetto a questa sessione. In porta arrivano indiscrezioni su un possibile arrivo di ter Stegen, in rottura con Messi e sempre più lontano dal Barcellona.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, scelto il vice Handanovic | Arriva a giugno

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occasione dalla Germania | Lascia a gennaio

La Juve sta cercando anche un sostituto sulla fascia destra, un vero e proprio erede di Juan Cuadrado che ormai si avvicina ai 33 anni. Nonostante sia uno dei giocatori più integrati nel sistema di Andrea Pirlo e uno dei giocatori che offre più garanzie, la carta d’identità parla e i bianconeri vogliono portare a Torino un profilo di caratura internazionale che possa alternarsi con il colombiano sulla corsia di destra.

Calciomercato Juventus, Lucas Vazquez non rinnova | Ipotesi a giugno

I nomi che circolano sono diversi, ma il più caldo arriva dalla Spagna: si tratta di Lucas Vazquez, esterno classe ’91 del Real Madrid. E’ nato attaccante e pian piano è diventato un terzino a tutta fascia, fondamentale negli anni gloriosi di Zidane. Oggi i rapporti tra lo spagnolo e il Real si sono inclinati, in quanto il giocatore chiede un ingaggio superiore e ha rifiutato la proposta di rinnovo per altri tre anni alle stesse condizioni. Un altro calciatore del Real non soddisfatto della sua condizione, dopo Marcelo e Sergio Ramos.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, cessione Pinamonti | Possibili destinazioni

Presto Lucas Vazquez potrebbe decidere di cambiare aria, qualora non arrivasse ad un accordo con i blancos e la Juventus lo avrebbe individuato come profilo ideale per occupare la corsia di destra, sia da terzino che da esterno alto. Dopo 6 anni al Real, Lucas Vazquez ha acquistato una consapevolezza in quel ruolo non indifferente e garantisce un alto rendimento. Inoltre troverebbe in bianconero il suo vecchio compagno di vittorie, Cristiano Ronaldo. Difficile che l’idea si concretizzi a gennaio, ma per giugno è una strada percorribile.