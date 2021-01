Calciomercato Juventus, sfuma Ozil | Ronaldo contro Agnelli

La Juventus sta per vedere sfumare il colpo Mesut Ozil: questo è motivo di scontro tra Cristiano Ronaldo e Agnelli

La Juventus ha vinto lo scontro diretto a San Siro contro il Milan, col punteggio di 1-3. La squadra di Andrea Pirlo ha bisogno di un centrocampista offensivo in grado di alzare la qualità della rosa bianconera. Paratici è al lavoro sul mercato e sta valutando diversi profili, anche di livello internazionale. Uno di questi è Mesut Ozil, centrocampista messo fuori rosa dall’Arsenal, poiché non rientra più nei piani di Mikel Arteta. Tuttavia, il tedesco sembra in procinto di passare al Fenerbahce. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

Juventus, Ozil al Fenerbahce e Ronaldo non la prende bene

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus voleva ingaggiare Mesut Ozil, che tuttavia resta uno dei più pagati in Premier League, nonostante sia fuori rosa da tanto tempo. L’Arsenal vuole liberarsi del suo ingaggio, che ammonterebbe sui 18 milioni di euro annui. Il Fenerbahce, a differenza della Juve, ha intenzione di garantirgli uno stipendio del genere e ciò non andrebbe giù a Cristiano Ronaldo. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

Sarebbe stato proprio Ronaldo a indicare ad Agnelli l’acquisto di Ozil, visto che i due hanno un bel rapporto dai tempi in cui erano insieme al Real Madrid. Tuttavia, il club bianconero ha poca liquidità e il presidente Agnelli non vuole impegnarsi così tanto economicamente per un giocatore che non scende in campo da dieci mesi.