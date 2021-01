Calciomercato Milan, i rinforzi di Maldini | Wilshere e Mandzukic gratis

Il Milan è alla ricerca di rinforzi, ma sul mercato ci sono pochi soldi: dopo Simakan possibili colpi a parametro zero

Il Milan sta vivendo un periodo in cui gli infortuni e il Covid-19 stanno condizionando fortemente le scelte di Stefano Pioli. La coperta era già corta quando i rossoneri erano tutti al 100%, ecco perché Paolo Maldini si è messo al lavoro per rinforzare la rosa. Dovrebbero arrivare tre giocatori, uno per ruolo. Al momento, la priorità è quella di acquistare un difensore centrale e il nome più caldo è quello di Mohamed Simakan, attualmente allo Strasburgo e in scadenza nel 2023.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pellegrini e Frabotta: il post Alex Sandro è in casa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con l’Atalanta | Ecco il vice Morata

Milan, due svincolati dopo Simakan

Per arrivare a Simakan, il Milan investirebbe sul mercato almeno 15-20 milioni di euro. Una cifra alta in un mercato in cui ci sono pochissimi soldi e le operazioni si concludono in prestito con diritto di riscatto o con qualche scambio. Per rinforzare il centrocampo e l’attacco, dunque, Maldini potrebbe ricorrere a soluzioni low-cost, ovvero svincolati. Un centrocampista libero di firmare con chiunque è Jack Wilshere, classe ’92 lasciato libero dal West Ham.

L’inglese nel corso della sua carriera ha subito diversi infortuni, ma data anche l’età può ancora giocare diversi anni ad alti livelli. Per l’attacco, invece, la suggestione è Mario Mandzukic: il croato ex Juve è svincolato da luglio scorso, quando lasciò l’Al-Duhail.