Il futuro di Zinedine Zidane potrebbe essere, finalmente, sulla panchina della Juventus: il difensore convince il tecnico francese

Una stagione iniziata in modo complicato ma che, nelle ultime giornate, sta prendendo la giusta piega. In casa Juventus, dopo il successo a San Siro con il Milan, si guarda al calciomercato. In tal senso, il club bianconero mette nel mirino il difensore che può convincere Zidane a seguirlo sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, big da Madrid: arriva anche Zidane

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, in casa Real Madrid non sono solo le situazioni contrattuali di Sergio Ramos e Lucas Vazquez a preoccupare la dirigenza delle ‘Merengues’. In tal senso, Raphael Varane, accostato anche al Manchester United, è in scadenza nel 2022 e l’accordo per il rinnovo sarebbe tutt’altro che vicino.

Pupillo di Zidane che lo reputa un titolare inamovibile, il centrale transalpino può essere il grande sogno per la difesa di Pirlo. La Juventus, ad un anno dalla scadenza con i ‘Blancos’, può dunque andare all’assalto dell’ex Lens che potrebbe convincere Zidane a sposare, finalmente, il progetto bianconero.

Un doppio colpo da sogno, con Zidane sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ grazie a Varane, pronto a servire un assist decisivo alla dirigenza juventina.